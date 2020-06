Spinello in collina: 22enne nei guai

Un grammo di marijuna ma, nonostante la modica quantità, per un 22enne di Lonigo sono scattati gli effetti legali previsti per la detenzione di droga per consumo personale. E' stabilito infatti che il consumatore, anche occasionale, di sostanza illegali (tra cui hashish e marijuana) sia sottoposto per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno alla sospensione della patente di guida (o al divieto di conseguirla), alla sospensione della licenza di porto d'armi (o al divieto di conseguirlo), alla sospensione del passaporto o di documento equipollente (tra cui la carta d'identità valida per l'espatrio), nonchè a conseguenze sul titolo di soggiorno, in caso di stranieri. A ciò si aggiunge, in alcuni casi, l'obbligo di seguire specifici programmi terapeutici e socio-riabilitativi.

Nel pomeriggio di lunedì una pattuglia di Polizia locale leonicena in servizio operativo dedicato al controllo di aree particolarmente sensibili della città, ha identificato tre giovani, in un parco della zona collinare che spesso viene segnalata per il consumo, lo spaccio ed altri comportamenti vietati .. A seguito del controllo, uno dei giovani Z.A. italiano del 1998, residente a Lonigo è stto trovato con marijuana in piccola quantità (poco più di un grammo) ed inoltre portava nello zaino un bastone telescopico estensibile, oggetto liberamente acquistabile, ma di cui è vietato il porto in area pubblica.

Sia la sostanza stupefacente che il bastone sono stati posti sotto sequestro, a disposizione dell'autorità giudiziaria ed amministrativa. Il giovane è stato deferito alla Procura della Repubblica per il reato di porto di oggetto atto ad offendere, nonchè segnalato alla Prefettura per il consumo di sostanza stupefacente.