Spedizione punitiva al Grifone: tre in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa e della Compagnia di Cervia-Milano Marittima hanno dato luogo ad una proficua cooperazione info-investigativa che ha esitato nell’emissione di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere per i rumeni Ion Titus Caldaras, 64 anni, Ioan Popescu, 43enne e Ion Caldaras, 26enne.

L’attività informativa sui soggetti, a cura del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Rosà, era partita a marzo di quest’anno ed aveva consentito ai Carabinieri di fornire una risposta tempestiva al gravissimo evento di giugno, al centro commerciale Grifone.

Le indagini

Agli inizi di ottobre un connazionale degli arrestati si era presentato presso una Stazione Carabinieri del Ravennate, denunciando di essere sotto richiesta estorsiva: tale richiesta, di 50000 euro, era stata formulata con chiare minacce a mezzo di messaggi video, minacce di incendiare abitazioni e di morte per sé e per i propri congiunti in Romania. E non si tratta del primo caso: già in Romania gli stessi soggetti avevano chiesto due anni fa 20000 euro per “permettergli” di acquistare una casa, con successiva esplosione di colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione, rischiando di colpire la figlia.

L'appello

Quanto raccolto dai Carabinieri ha consentito di richiedere all’A.G. di Ravenna urgenti misure custodiali in carcere per infrenare la condotta delittuosa: tali misure sono state eseguite all’alba dell’8 novembre scorso.