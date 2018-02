Sparatoria a Isola Vicentina: banda di ladri in fuga

Martedì sera nella frazione Castelnovo di Isola Vicentina, i carabinieri di Schio sono intervenuti a seguito dell’allerta ricevuta dalla Polizia Locale del consorzio di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina, a seguito dell’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco.

Nello specifico una pattuglia di quel consorzio procedeva al controllo di un’autovettura “Golf” con a bordo tre uomini. Questi scendevano repentinamente dal mezzo e sparavano un colpo di arma da fuoco. Immediata la reazione delle forze dell'ordine, che, nel tentativo di far desistere i fuggitivi dal loro proposito, esplodevano alcuni colpi in aria. I malviventi continuavano la loro fuga, dileguandosi nella campagna circostante.

Rapidissimo è stato il concentramento delle pattuglie operative della Compagnia Carabinieri di Schio nella zona d’interesse, con il Nucleo Operativo e Radiomobile dedicato agli accertamenti tecnici connessi al sopralluogo e al repertamento degli indizi sul luogo del reato. Mentre diverse pattuglie di Carabinieri, in auto e a piedi, controllavano il territorio per rintracciare i fuggiaschi, ma con esito negativo.

Una verifica più approfondita sul veicolo ha permesso di evidenziare come fosse stato rubato nell’abitazione di una coppia residente a Rossano Veneto nel gennaio scorso. All’interno del mezzo veniva rinvenuto uno zainetto contenente monili in oro, presumibilmente il frutto di precedenti colpi in abitazione L’auto, infatti, era già emersa in quel territorio la precedente settimana, quando una pattuglia di Carabinieri, appartenente alla stazione di Malo, dopo un furto in casa, l’aveva a lungo inseguita.