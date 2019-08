Spaccio in piazzale Bologna, cessione immortalata dalle telecamere

Nel pomeriggio dell'1 agosto, alle 15.40 circa, gli agenti della Polizia locale hanno individuato, attraverso le telecamere, lo scambio di sostanza stupefacente tra due persone a piazzale Bologna, nel centro storico di Vicenza.

Lo spacciatore ha estratto dalla bocca un involucro che ha consegnato al cliente. I due sono stati immediatamente raggiunti dalla pattuglia antidegrado che è riuscita a fermare il cliente, un tunisino di 27 anni, residente a Longare, mentre lo spacciatore si è dato alla fuga.

Il tunisino, privo di documenti, è stato accompagnato al comando dove è stato fotosegnalato. E' stato quindi segnalato in Prefettura e accompagnato in questura per verificare la regolarità della sua presenza in territorio nazionale.