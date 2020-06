Spaccio di marijuana e speed in Valle: arrestato operaio

I carabinieri di Valdagno, nel corso di un servizio antidroga, hanno sorpreso a Cornedo Vicentino, due ragazzi del luogo mentre uscivano dall’abitazione di un uomo notoriamente inserito nell’ambiente degli stupefacenti. I militari hanno quindi deciso di fermare i due ragazzi per un controllo, trovandoli in possesso di modiche quantità di marijuana, appena acquistata dal residente. Lo stupefacente è stato sequestrato ed i due giovani segnalati alla prefettura di Vicenza, quali tossicodipendenti.

L’attività investigativa è però proseguita con la perquisizione dell’abitazione, da cui erano poco prima usciti i due valligiani, dove abita Ludovic Alex Mondin, classe 1981, operaio pregiudicato del luogo. A seguito di un controllo accurato dell’appartamento sono stati trovati diversi involucri di cellophane, contenente sostanza di colore bianco, poi risultata anfetamina/speed, per un totale di 70 grammi, un involucro con 2 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e qualche decina di euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, il tutto è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del pubblico ministero Brunino, posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Mercoledì mattina il gip Trenti ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare del Mondin in carcere a Vicenza.