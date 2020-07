Spaccio al parco: denunciati due stranieri

Nella serata di martedì una pattuglia della Polizia locale di Lonigo ha notato due individui in un parco cittadino, spesso segnalato come zona di spaccio. Alla vista degli agenti che si accingevano al controllo, uno dei due soggetti ha tentato di liberarsi di alcuni involucri tenuti sotto gli indumenti.

I due giovani, entrambi di origini senegalesi, regolarmente residenti in città sono statai quindi fermati e sottoposti a controllo. Uno dei due, un 27enne, oltre a circa 10 grammi di sostanza cannabinoide, confezionata in dosi, è stato trovato in possesso di un utensile per suddividerla e un bilancino di precisione, oltre ad una considerevole somma in contanti.

Lo stesso è stato quindi denunciato per spaccio e la sostanza stupefacente, unitamente al denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita e al telefono cellulare in possesso, sono stati posti sotto sequestro.

L'altro giovane, 25 anni, è stato trovato in possesso ingiustificato di un taglierino ed un coltello, anche questi sequestrati, ed è stato quindi denunciato per porto non motivato di oggetti atti ad offendere, nonchè segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore. Sia la sostanza stupefacente che il bastone sono stati posti sotto sequestro, a disposizione dell'autorità giudiziaria ed amministrativa.