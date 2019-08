Va a spacciare in "taxi" al Livelon: arrestato 24enne

Un 24enne gambiano, Kinteh Mustapha, in Italia come richiedente asilo per motivi umanitari, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dalla poilzia per spaccio dopo essere stato sorpreso con 100 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 335 euro.

Il giovane, che è da poco ha avto un figlio con una vicentina, si è reso protagonista di una singolare vicenda. Il 24enne ha infatti chiesto un passaggio per 10 euro ad un congolese di 54 anni che, con la sua Clio, ha accompagnato il gambiano fino in strada Pulegge. Qui la polizia ha notato il conducente dell'auto che, alla vista degli agenti, ha assunto un atteggiamento anomalo.

Fermati per un controllo, il 24enne si è mostrato nervoso ed esortato dai poliziotti, ha estratto quanto occultava nelle tasche ovvero un totale di sei grammi di hashish. Da un'ulteriore perquisizione sul veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto sotto al sedile del passeggero 100 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 335 euro in contanti. Il conducente del mezzo si è detto estraneo ai fatti.

La polizia ha quindi proceduto all'arresto del gambiano che, essendo neo papà, non è espellibile. Processato per direttissima, ha patteggiato a sei mesi di reclusione ed è stato raggiunto da una multa di 1000 euro, pena sospesa.