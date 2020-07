Spaccio di droga sotto le telecamere, gli agenti intervengono in via Gorizia: sanzionati in due

Una nuova operazione contro il micro spaccio è stata messa a punto dalla sezione dei Nos della polizia locale nel primo pomeriggio di mercoledì. Con l'ausilio delle telecamere di sorveglianza installate in via Gorizia, gli agenti hanno notato una persona estrarre dalla bocca un involucro e consegnarlo furtivamente a un secondo uomo in cambio di una banconota.

L'acquirente è stato quindi seguito da agenti in borghese fino in viale X Giugno, dove è stato fermato. Vistosi scoperto, l'uomo ha sputato l'involucro, che aveva a sua volta nascosto in bocca e che è risultato contenere 0,25 grammi di cocaina.

Contemporaneamente due pattuglie antidegrado e una terza dei Nos hanno fermato a Campo Marzo lo spacciatore che, alla vista degli agenti, ha cercato di disfarsi inutilmente di due bustine contenenti 4,05 grammi di marijuana. Addosso gli sono stati trovati anche 88,20 euro di cui l'uomo, privo di reddito, non ha saputo giustificare la provenienza.

L'acquirente, 30 anni, è stato segnalato alla Prefettura per consumo di sostanze stupefacenti, mentre il pusher 20enne è stato denunciato per spaccio.

Entrambi sono stati sanzionati con 400 euro per violazione della recente ordinanza del sindaco.