Blitz antidroga in città: arrestati due spacciatori

I carabinieri e la polizia locale di Vicenza nelle prime ore di mercoledì, dopo la segnalazione di comportamenti molesti in zona Mercato Nuovo, hanno effettuato un blitz sul posto, circondando l'area in questione con circa 30 uomini e 15 pattuglie. e arrestando due spacciatori. In manette, colto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è finito Silvester Oyoro, 23enne, di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora che poco prima è stato notato cedere della sostanza stupefacente ad un 40enne, di nazionalità italiana, residente a Caldogno che per tale motivo è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza quale assuntore di sostanze stupefacenti.

L’arrestato, inoltre, è stato trovato in possesso di 105 euro ritenuta provento di attività di spaccio. Inoltre è stato rintracciato Innocent Ottah, 31enne, di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato poiché deve scontare la reclusione di anni 1 e giorni 28 perché riconosciuto colpevole di reati inerenti la detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le forze dell'ordine hanno poi denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Clement Asaka, 31enne, di nazionalità nigeriana, residente a Feltre (BL).

I carabinieri hanno trovato sepolti nel terreno e sequestrati 12 involucri confezionati contenenti marijuana (gr. 0,29), eroina (gr. 1,87) e cocaina (gr. 0,22). Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati accompagnati prima presso la camera di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore e poi al carcere di Vicenza.