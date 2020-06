Spaccio di ketamina, allucinogeni e maria: arrestati due giovani 

Nella serata di giovedì i carabinieri di Valdagno e di Montebello Vicentino, nel corso di un servizio antidroga, hanno sorpreso a Montorso un giovane del luogo che stava cedendo 50 grammi di marijuana ad un cliente. I due venivano bloccati, la merce sequestrata, l’acquirente segnalato alla prefettura mentre il venditore Stefan Sarajlin , ventiquattrenne, preso in custodia dai militari.

Nella serata il Sarajlin era stato notato entrare ed uscire dall’appartamento di un altro soggetto, noto agli investigatori, il ventiduenne Federico Povolo, di Cologna Veneta (VR), domiciliato a Montorso. I carabinieri, ritenendo che lo stupefacente, appena messo in vendita, provenisse dall’appartamento del veronese, hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione che ha permesso di trovarre ulteriori sostanze stupefacenti di diversa tipologia . In particolare sono stati sequestrati 5,5 grammi di ketamina, 2,7 grammi di marijuana ed un vaso con diversi funghi allucinogeni, oltre a bilancini, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 530 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Entrambi i giovani sono stati quindi tratti in arresto, per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre su disposizione del pubblico ministero De Munari, venivano posti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata di sabato il gip Trenti ha convalidato entrambi gli arresti disponendo la liberazione di Sarajlin e l’applicazione di misura cautelare nei confronti di Povolo.