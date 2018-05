Thiene, spacciano di fronte alla polizia per controllare gli agenti: 7 denunciati

Nascondevano la droga sugli alberi o dentro le grondaie della Chiesa sconsacrata dell'ex Nordera a Thiene per garantirsi maggior sicurezza. Avevano individuato il posto per lo spaccio di stupefacenti a poche decine di metri dalla sede della polizia locale Nordest Vicentino, in modo tale da poter tenere sotto controllo i movimenti degli agenti. Non più un singolo spacciatore, bensì un "sistema di spaccio organizzato" dove ognuno aveva un proprio compito, esattamente come nei parchi delle grandi città.

L'indagine della polizia locale è durata un paio di settimane e, grazie ad un veloce adattamento del sistema di videosorveglianza urbana installata in zona, è stato possibile individuare e denunciare i referenti, tutti under 23, di questa nascente "piazza dello spaccio" a Thiene. Già dal primo pomeriggio di martedì gli agenti si posizionavano in luoghi di osservazione, tenendo a disposizione tre pattuglie per fermare i clienti e, naturalmente il cane poliziotto Rocky.

Alle ore 20:30 è arrivato il primo spacciatore, già identificato nel corso dell'attività investigativa, seguito poi da altri giovani. Dopo un chiaro "scambio", peraltro ripreso dalle telecamere, due giovani si sono allontanati a bordo di una Opel Corsa in direzione nord, fermati poco dopo da una pattuglia in via Monsignor Pertile. Alla vista degli agenti, il passeggero tentava di disfarsi di un involucro gettandolo dal finestrino. L'involucro, contenente marijuana, è stato subito recuperato dagli agenti e sequestrato. Il giovane, 20enne residente nel thienese, è stato segnalato alla prefettura di Vicenza. Poco dopo la polizia locale ha documentato un altro "scambio" : la ragazza acquirente è stata fermata a Sarcedo, via Giberte. Messa di fronte all'evidenza la ragazza, 19enne residente nel thienese, ha estratto dalla propria borsa un involucro contenente 5 grammi di "maria".

Dopo aver acquisito le prove la polizia locale è intervenuta nel luogo dello spaccio rinvenedo un sacchetto di cellophane contenente 25 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, 100 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dello spaccio. Inoltre, anche con l'ausilio di Rocky, sono state rinvenute e sequestrate varie palline di Marijuana occultate negli abiti dei giovani.

Nell'operazione sono stati denunciati alla procura di Vicenza, in stato di libertà di libertà, 7 giovani (6 maschi e 1 femmina), di età compresa tra i 19 ed i 23, residenti nel Thienese, per spaccio e detenzione - in concorso - di sostanza stupefacente. Tutti i maschi coinvolti sono di origine straniera, mentre la ragazza è italiana. Tutti gli agglomerati di marijuana sequestrati erano stati inzuppati d'acqua per aumentarne il peso. Non solo spacciatori quindi, ma anche "furbetti del bilancino".