Tezze sul Brenta, spaccio di coca in abitazione: arrestato 46enne

La piazza dello spaccio in casa. È andata male l''attività" di R.B.,46enne di Tezze sul Brenta arrestato nella serata di ieri dai carabinieri del nucleo opertativo e radiomobile per spaccio e detenzione di cocaina. A seguito di numerose segnalazioni di abitanti di Tezze circa un sospetto andirivieni dalla cas di quel comune i militari hanno avviato un’attività di osservazione di alcuni giorni, in cui sono emersi diversi elementi circa l’attività di vendita di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri è stato documentato un episodio di cessione di stupefacente che ha portato i militari dell’Arma a bloccare R. B. e l’acquirente per perquisizioni personali e delle auto dove è stato rinvenutoa sia la coca oggetto della vendita sia il sequestro a 18 grammi totali di cocaina suddivisa in varie parti e conservata in casa, elementi che hanno avvalorato la condotta di spaccio.

Il 46enne è stato quindi associato per la notte alle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa su disposizione del PM Dott. Blattner. Nella mattinata di oggi ha affrontato il rito direttissimo, in cui ha patteggiato 6 mesi di reclusione davanti al Giudice Dott. Mantovani. L’acquirente sarà invece segnalato quale assuntore alla Prefettura di Vicenza.