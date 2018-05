Spaccio di coca, blitz dei carabinieri in casa: denunciato 40enne

Sono ben cento le cessioni di spaccio documentate dai carabinieri di Castelfranco. Un blitz in abitazione, effettuato dagli uomini dell'arma di Castelfranco, ha portato alla denuncia per spaccio di un cittadino Albanese, 40enne, di professione netturbino nel bassanese ma residente nella zona si San Zenone degli Ezzelini. Durante i controlli sono state trovate in casa sole due dosi di cocaina ma ben 4mila euro in contanti. Nella rete di controlli sarebbero ci sarebbero anche quattro segnalati alla Prefettura come assuntori. Il 40enne straniero è stato denunciato.

(da trevisotoday.it)