Spaccio di coca per strada: arrestati due italiani

Un modo pericoloso per fare dei soldi facilmente, magari per pagarsi le spese, oppure qualche “giro” più ampio di micro-criminalità? Saranno le indagini delle forze dell’ordine a stabilire cosa sta succedendo in un quartiere di Marostica.

Non è la prima volta che il paese degli scacchi si trova di fronte a episodi di arresti per spaccio di cocaina. Ad effettuarli, questa volta i carabinieri della stazione marosticense e di quella di Romano d’Ezzelino. I militari, venerdì sera, hanno messo le manette a due italiani per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente"

L'operazione ha preso il via dopo la segnalazione di alcuni cittadini. I militari di pattuglia sul posto hanno fermato due 32enni che poco prima avevano avuto un rapido incontro con un 40enne che, secondo la ricostruzione di carabinieri, aveva acquistato una dose di cocaina per consumo personale.

Le due persone fermati avevano addosso delle dosi di cocaina e duemila euro in contanti. Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al ritrovamento di altri 160 grammi di coca, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro.

Condotti in caserma, dopo le formalità di rito, i due sono stati arrestati e poi portati presso le loro abitazioni, dove resteranno in regime di detenzione domiciliare fino alla celebrazione del rito direttissimo fissato per lunedì prossimo.