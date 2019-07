Fiumi di ero e coca in città, sgominata banda: individuati 40 clienti

La droga arrivava in ovuli agli spacciatori, i quali la confezionavano in piccole dosi e la immettevano nel mercato di Schio a prezzo modico. Un sistema scoperto e ricostruito dai carabinieri del capitano Jacopo Mattone.

I risultati delle indagini, che hanno portato all'arresto di 5 pusher - due negli ultimi giorni e tre nel corso delle indagini -sono stati resi noti dai militari nella mattinata di mercoledì. I carabinieri hanno inoltre identificato una quarantina di consumatori, tra quali alcuni minorenni. Il sospetto degli uomini dell'Arma è che gli spacciatori siano quelli che hanno fatto circolare le dosi che nell'ultimo periodo hanno causato delle morti di overdose.

IL SISTEMA

L’indagine antidroga è nata a settembre 2018 dopo diverse informazioni, raccolte all’epoca dai militari della Compagnia, secondo le quali si era formato a Schio un sodalizio criminale composto da soggetti stranieri di origine africana (in particolare nigeriani) che era dedito allo spaccio di stupefacenti.

Le attività investigative iniziate con l'osservazione dei movimenti di tali personaggi sono proseguite rintracciando i numeri di telefono in uso agli indagati e intercettando le loro conversazioni. L’attività investigativa è durata quasi un anno in quanto per i carabinieri non è stato semplice ricostruire i ruoli dei singoli indagati all’interno del gruppo, poiché cambiavano spesso i telefoni utilizzati e si spostavano principalmente in bicicletta per effettuare l’attività di spaccio.

Il sistema di spaccio portava ai pusher un guadagno di almeno 3.000 euro a settimana senza particolari difficoltà potendo contare su un sistema ormai ben definito che li poneva in parte al riparo dai controlli delle forze dell'ordine. Gli spacciatori acquistavano la droga tramite pochi ovuli trasportati da Vicenza ingerendoli. Inoltre la droga veniva smerciata al dettaglio confezionando microdosi da 0,10/0,15 grammi circa, facili da trasportare in bocca, e veloci da vendere al prezzo di 10 Euro cadauna (e quindi per una somma di denaro praticamente disponibile a tutti, anche ai giovanissimi).

Lo spaccio veniva poi effettuato presso luoghi di aggregazione giovanile quali scuole, parchi giochi e parchi pubblici, locali pubblici, stazioni treni e/o corriere. Gli spostamenti venivano effettuati quasi principalmente in bicicletta e/o tramite il continuo ricambio di clienti tossicomani. Particolare anche il sistema di monetizzazione del ricavato dello spaccio, che veniva versato settimanalmente su conti correnti esteri (tramite poste-pay).

Solo nel caso di ordini più consistenti, venivano incaricati corrieri domiciliati in province metropolitane (Milano-Torino-Genova-Roma-Napoli), i quali non effettuavano consegne direttamente, ma tramite parentela. Il domicilio veniva trovato in appartamenti il cui contratto d’affitto veniva intestato ad un prestanome previo compenso in denaro (300/400 Euro).

LE TESTIMONIANZE

Le testimonianze di vari tossicodipendenti hanno evidenziato come ogni tentativo di sottrarsi al consumo di droghe venisse reso vano dalle continue insistenze degli spacciatori che, tra l’altro, usavano passarsi tra loro appunti contenenti i nomi ed i numeri di telefono di buona parte della clientela tossicomane affinché, anche dopo ogni arresto, venisse mantenuta l’attività illecita da parte degli altri complici.

Ulteriori informazioni sono state acquisite dagli operatori delle principali cooperative di accoglienza locali, che già da tempo avevano provveduto ad allontanare parte dei soggetti indagati dai rispettivi programmi, per motivazioni tutte comuni ai vari componenti della banda quali mancanza di rispetto degli orari e delle regole imposte dal programma; possesso di cospicue somme di denaro e beni mobili alle cui richieste di spiegazioni seguivano comportamenti aggressivi; comportamenti aggressivi e/o violenti ad ogni controllo non preannunciato e/o richiesta di spiegazioni da parte degli operatori della cooperativa.

I MORTI DI OVERDOSE

L’attività d’indagine svolta ha permesso inoltre di evidenziare come l’attività di spaccio fosse particolarmente pericolosa sotto il profilo sociale se non della stessa incolumità pubblica, in quanto si sono riusciti a ricondurre presumibilmentead essa numerosi episodi di “overdose” (almeno 8) avvenuti anche prima che l’indagine iniziasse e che avevano trovato l’apice nei decessi del 4 giugno 2017 e del 10 settembre 2017 di due ragazzi.

GLI ARRESTI

Nel corso di questi 18 mesi di investigazioni alcuni dei componenti del sodalizio sono stati arrestati in flagranza, come:

JULLY David , nato in Nigeria cl. 1994, trovato con 17 dosi preconfezionate di eroina ed un taser (arrestato il 01.10.2018)

, nato in Nigeria cl. 1994, trovato con 17 dosi preconfezionate di eroina ed un taser (arrestato il 01.10.2018) DOMINIC Emmanuel, nato in Nigeria cl. 1980, trovato con 22 gr. di eroina, 1950 euro, 1 bilancino, 1 cellulare ( arrestato il 21.10.2018)

nato in Nigeria cl. 1980, trovato con 22 gr. di eroina, 1950 euro, 1 bilancino, 1 cellulare arrestato il 21.10.2018) IBHAWOH Osesumhen Destiny, nato in Nigeria il cl.1993, trovato con 18.7 gr di eroina (33 dosi + 1 ovulo), 4.5 gr cocaina (12 dosi), 985 euro, 9 cellulari e 3 pc (arrestato il 14.11.2018)

Negli ultimi giorni, a seguito della conclusione delle indagini e delle risultanze ottenute, il Tribunale e la Procura di Vicenza hanno accolto le richieste formulate dai militari del nucleo operativo e radiomobile, emettendo diversi ordini di perquisizione e di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni degli indagati, mentre per gli altri è stata notificata la richiesta di rinvio a giudizio.

In particolare sono stati arrestati e condotti in carcere OSEOBOH STANLEY, nato in Nigeria cl. 1990, e EFE GODFREY, nato in Nigeria cl. 1994 (quest’ultimo, a capo del sodalizio dopo l’arresto di IBHAWOH OSESUMHEN DESTINY, è stato contemporaneamente arrestato in flagranza di reato in quanto trovato in possesso di ingente quantità di sostanza stupefacente eroina e cocaina), mentre sono stati perquisiti:

B.I., nato in Nigeria cl. 1995, nullafacente gravato da pregiudizi di polizia;

nato in Nigeria cl. 1995, nullafacente gravato da pregiudizi di polizia; O.C., nato in Nigeria cl. 1991, nullafacente gravato da pregiudizi di polizia;

nato in Nigeria cl. 1991, nullafacente gravato da pregiudizi di polizia; E.T., nato in Nigeria cl. 1991, nullafacente incensurato;

e contestualmente deferiti s.l. per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in quanto, all’interno della propria abitazione, sono stati rinvenuti gr. 90 di marjuana confezionata in 4 involucri.

Tutto ciò che è stato riscontrato negli ultimi giorni, mentre venivano applicati i vari decreti emessi dal Tribunale di Vicenza, contribuiscono a supportare i riscontri investigativi effettuati in quasi 12 mesi e dimostrano come i soggetti indagati stiano continuando a commettere le stesse tipologie di reati.