Cocaina ed eroina negli slip: arrestato operaio 22enne

Ennesimo arresto di un pusher nel territorio Vicentino. I carabinieri di Schio, nel pomeriggio di sabato, hanno arrestato a Isola Vicentina Pedro Osaro, operaio nigeriano di 22 anni incensurato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane, durante un controllo dei militari in Via Pasubio, è stato fermato per accertamenti. Il nigeriano, che da subito ha assunto un atteggiamento sospettoso e schivo, è stato trovato in possesso di due ovuli contenenti 6 grammi di eroina e 6 di cocaina nascosti nelle mutande.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso inoltre ai carabinieri di rinvenire e sequestrare 35 ovuli di eroina e 4 di cocaina oltre a delle dosi di hashish e marijuana, materiale per il confenzionamento. Il tutto è stato sequestrato assieme a due telefoni cellulari, un notebook e a ha 80 euro in contanti.

Espletate le formalità di rito, OSARO è stato traferito al carcere di Vicenza.