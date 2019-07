"Postino" dello spaccio tenta la fuga in bici: arrestato dai carabinieri

Nel tardo pomeriggio di mercoledì i militari della compagnia di Schio hanno tratto in arresto in flagranza di reato Godfrey Efe, nato in Nigeria cl. 1994, residente a Torrebelvicino, nullafacente pregiudicato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il ragazzo, segnalato perché sembrava svolgesse attività di spaccio spostandosi in bicicletta, è stato visto aggirarsi in zona Duomo con fare furtivo ed è scattato il controllo. Alla vista dell’autovettura della Radiomobile che si stava avvicinando per effettuare una perquisizione, si è dato alla fuga con la propria bici per le vie limitrofe dirigendosi verso il quartiere Santa Croce.

I militari, aspettandosi un comportamento del genere, lo stavano aspettando con un’autovettura civetta proprio in quella zona e gli hanno chiuso la strada bloccando ogni via di fuga; Efe a quel punto ha abbandonato la bici e lanciato a terra la droga che portava con sé per tentare la fuga a piedi, ma è stato subito bloccato e portato in caserma.

I militatari hanno trovato 17 dosi di cocaina pari a 2,55 grammi e 11 dosi di eroina pari a 1,63 grammi mentre nella sua abitazione sono stati rinvenuti altri 8,7 grammi di cocaina, 595 euro in contanti e 7 telefoni cellulari. La droga ed i soldi sono stati posti sotto sequestro come prova dell’attività di spaccio e relativo provento, come pure i telefoni cellulari che verranno analizzati nei prossimi giorni alla ricerca di contatti di acquirenti e altri spacciatori. Efe è stato portato al carcere di San Pio X.