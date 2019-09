"Fabbrica" artigianale di coca e ero in casa: arrestato 27enne

Lo tenevano d'occhio da tempo e sui di lui c'era un'indagine in corso. E nel pomeriggio di ieri sono scattate le manette. I carabiniri di Schio hanno arrestato in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Ebka Nwaiwu, 27enne nato in Nigeria e domiciliato a Schio, nullafacente e pregiudicato.

L'operazione è partita sulla sulla base di informazioni raccolte sullo straniero e per frequentazioni con soggetti conosciuti alle forze dell'ordine. A seguito del controllo, avvenuto in via Marconi, l'uomo è stato trovato in possesso di:7 dosi di cocaina (gr. 1,50) e 17 dosi di eroina (gr. 3,70), il tutto occultato nei boxer.

Ma il rinvenimento della droga ha fatto scattare la perquisizione domiciliare, a seguito è stato trovato del materiale per il confenzionamento casalingo di dosi di eroina e cocaina. Nell'armadio del 27enne erano infatti nascosti 23 ovuli di eroina “eroina”, del peso totale di un etto, e 26 ovuli di cocaina per totali grammi per complessivi grammi 32,07, oltre a più di 4 etti di presunta sostanza da taglio. Occultati anche 5 telefoni cellulari, 1 notebook, un bilancino di precisione, del materiale atto al confezionamento e più di 4mila euro in contanti.

Il tutto è stato sequestrato e sottoposto ad analisi anche per individuare la rete degli acquirenti, mentre il soggetto è stato associato al carcere di San Pio X a Vicenza.