Sessanta grammi di coca pura in tasca: arrestato personal trainer

Dopo una serie di indagini, avviate dopo alcune segnalazioni, la squadra mobile di Vicenza, diretta da Lorenzo Ortensi, mercoledì ha arrestato per detenzione di cocaina ai fini di spaccio M.V, 57enne vicentino dipendente in una palestra della città.

L'arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando l'uomo è stato fermato dalla polizia con addosso 60 grammi lordi di cocaina e 600 euro in contanti. Il tutto è stato sequestrato, assieme a dei bilancini in possesso del 57enne. Il suo fermo è in attesa di convalida da parte dell'autorità giudiziaria.