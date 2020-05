Più di un chilo di coca in casa: arrestato spacciatore

Nella mattinata di lunedì le Volanti della Questura di Vicenza sono intervenute in via Bedeschi dove era stata segnalata un’attività di spaccio in strada. Giunti sul posto gli agenti hanno bloccato il soggetto corrispondente alle descrizioni fornite dai testimoni, identificato in Erjon Bodini, albanese di 29 anni residente in un condominio della stessa via.

La perquisizione personale ha portato al ritrovamento di un involucro contenente della cocaina confezionata in un pacchetto di plastica assicurato con del nastro adesivo alla cintura e occultato sotto alla maglietta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La perquisizione, estesa all’appartamento ed all’autovettura del Bodini, ha permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente per un totale di circa 1,2 chili. La droga è stata sequestrata e l'allbanese, accompagnato in questura ed arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio, è stato posto ai domiciliari presso la propria abitazione in attesa della convalida del GIP