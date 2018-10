Spaccio a Vicenza: pony express sempre al lavoro

Come avevamo già documentato, l'attività di spaccio a Vicenza non ha solo dei grandi market centralizzati, come Campo Marzo, ma scorre lungo le strade dell'intera città.

Un lettore ha filmato uno delle decine di pony express che, ogni giorno, a qualsiasi ora, in sella alla loro bici, raggiungono i clienti e consegnano loro la dose. Il video è stato girato da un balcone in via Allende. venerdì in pieno pomeriggio. La zona di parco Adenauer è stata anche recentemente oggetto di controlli a tappeto da parte di polizia locale e agenti della questura, ma, evidentemente, il flusso di droga sfugge alle maglie delle forze dell'ordine.

