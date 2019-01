Spacciatore tenta la fuga: bloccato dai carabinieri e arrestato

I carabinieri di Vicenza martedì hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Ebosele Saturday , 25enne, richiedente asilo di nazionalità nigeriana, residente anagraficamente a Groppello Cairoli in provincia di Pavia, ma di fatto senza fissa dimora.

La pattuglia dei militari dell’Arma, impegnata in Campo Marzo per i consueti servizi di prevenzione, ha notato la presenza del nigeriano attorniato da un gruppo di persone che alla vista dell’autovettura di servizio, si sono dileguate. I carabinieri sono riusciti a bloccare il 25enne che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di sei involucri adeguatamente confezionati contenenti complessivamente 83 grammi di marijuana e30 euro in contanti.

L’uomo, pertanto, è stato accompagnato presso il comando provinciale e dichiarato in arresto.