Spaccata notturna in osteria, il ladro entra da un buco sul vetro

Altra spaccata in via Legione Antonini dopo il furto al negozio di skate di qualche mese. I ladri, questa volta, nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno preso di mira l'Osteria del Cane Barbino, un tempo il bar della famiglia del grande "Meo" Menti.

I gestori, alla mattina, hanno trovato la porta del retro con un buco praticato, probabilmente con un martello, sul vetro. Il malvivente è entrato dal varco, tagliandosi all'uscita dopo aver rubato il fondo cassa all'interno del locale. Sul cortile dell'osteria erano infatti presenti tracce di sangue fino al muretto che porta su una tettoia in cemento.

Il ladro, dopo il colpo, forse voleva salire sugli appartamenti al piano di sopra del locale. Tentativo non riuscito in quanto, nell'arrampicarsi, ha spaccato un portaluce esterno che i proprietari hanno trovato divelto. Sul posto, al mattino, sono arrivati i carabinieri di Vicenza mentre la titolare dell'osteria presto sporgerà denuncia in questura.