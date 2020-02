Spaccata all'outlet della Pal Zileri, danni e capi sottratti

Non più tardi di qualche giorno fa lo spaccio Pal Zileri, aperto non da molto tempo in via Quadri a Vicenza, è stato bersaglio di alcuni malviventi che di notte hanno messo a segno una spaccata. Questo è quanto reso noto oggi 8 febbraio dai carabinieri del comando provinciale della città del Palladio.

A quanto è dato sapere l'azienda avrebbe comunicato che sono stati sottratti diversi capi ma per una stima esatta circa il numero ed il valore la società sta procedendo con un riconteggio basato sui dati dell'inventario. Riconteggio che a breve finirà in una denuncia che la ditta ha intenzione di inoltrare alla autorità competente al più presto. I militari fanno sapere è stato l'allarme installato nello spaccio ad allertare la vigilanza privata che era già sul posto quando poco dopo è arrivata la pattuglia del 112 (i malviventi, spiegano peraltro i militari, avevano già fatto perdere le loro tracce).

Al momento non è dato sapere se qualche telecamera di sorveglianza abbia ripreso la scena o scattato foto. L'unico elemento emerso è che nella nota del colpo una residente del luogo avrebbe avvertito «un botto», probabilmente udito al momento della spaccata grazie alla quale gli autori del delitto hanno forzato la porta d'ingresso del locale, il quale peraltro è assicurato.