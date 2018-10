Spaccata con la rastrelliera alla scuola media: ladri in fuga

Tentativo di furto andato a male per i ladri che nella notte tra venerdì e sabato hanno lanciato una rastrelliera per le bici addosso alla porta a vetri della scuola media "Trissino" in via Prati a Vicenza.

L'allarme della scuola è scattato subito dopo lo sfondamento dell'ingresso della scuola e sul posto è immediatamente arrivata un'auto della vigilanza. I malviventi, alla vista della guardia, se la sono data a gambe prima di riuscire a entrare all'interno dell'istituto. Sul luogo è arrivata anche una pattuglia della polizia per registratare il tentativo di furto.