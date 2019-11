Spaccata a Bottega Veneta, i ladri bloccano la strada con blocchi di cemento

Un boato tremendo nel cuore della notte ha segnato l’ennesimo furto a Bottega Veneta in viale della Scienza, zona industriale di Vicenza.

Secondo una prima ricostruzione i malviventi, verso le 3.30 di lunedì, hanno divelto il cancelletto e sfondata la vetrina dell'outlet con una o due auto, forse di grossa cilindrata visto il danno, lanciate in retromarcia contro il negozio.

La banda, a quanto sembra composta da quattro persone, come risulterebbe dalle telecamere della video sorveglianza, hanno svuotato completamente l’interno dello spazio espositivo, nel quale erano presenti molti articoli di valore, tra borse e oggetti in pelle. Ancora da quantificare l’entità del bottino.

Per impedire di essere disturbati durante il colpo i ladri hanno messo dei blocchi di cemento lungo viale della Scienza.

Un colpo lampo, seguito da una fuga repentina prima dell’arrivo delle forze dell’ordine avvisate dalla vigilanza. Sul posto sono arrivati carabinieri, polizia scientifica e squadra mobile per i rilievi. Indagini delle forze dell’ordine in corso per risalire ai responsabili e ricostruire la dinamica dell’accaduto.