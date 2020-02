Spaccata al bar Roberta: individuata la banda, a segno anche un altro colpo in provincia

I carabinieri della compagnia di Thiene, hanno denunciato tre componenti della banda che ha recentemente messo a segno alcuni colpi nei bar della zona: A.C. italiano 44enne, P.V. moldavo senza fissa dimora di 27 anni e S.A. 25enne di origini pakistane.

L’indagine era partita subito dopo l’arresto in flagranza di Alexandru Morosan, 32enne di origine romena, che il 5 dicembre scorso assieme ad un complice, ora identificato, dopo aver sfondato il vetro della porta d’ingresso del bar Roberta di via Lampertico di Thiene, aveva rubato oltre duecento pacchetti di sigarette del valore di oltre mille euro, 50 accendini, un pc portatile, decoder per TV, uno smartphone e duecento euro di vario taglio contenuta nelle casse.

Le indagini, proseguite poi con alcune perquisizioni compiute nelle rispettive abitazioni, hanno permesso di recuperare altra refurtiva asportata al bar “Roberta”, una pistola riproduzione Beretta “mod.92 Auto” priva di tappo rosso, un tablet “Ipad mini” e di uno smartphone “Huawei”, del valore complessivo 700 euro questi ultimi provento di furto consumato il 1° dicembre precedente ai danni del Bar paninoteca “Il Birrone” di Isola Vicentina, bottino già restituito al legittimo proprietario.