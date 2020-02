Spaccata al bar, furto di una slot machine: il proprietario sorprende i ladri

Stava dormendo quando ha sentito dei rumori provenire dal suo locale. Il proprietario del "Bar Montorio" in via Chiesa a San Germano dei Berici, in val Liona, è sceso e ha trovato tre individui a volto coperto intenti a portar via una slot machine. L'episodio è accaduto verso le 4:30 di giovedì e l'intervento del gestore ha messo in fuga i ladri.

Poco prima i malviventi, dopo aver sfondato la porta del bar, sono entrati riuscendo a caricare una slot machine nel furgone posizionato nel parcheggio del locale. La seconda "macchinetta" è stata invece messa giù dopo l'arrivo del proprietario. I tre individui sono saliti sul furgone fuggendo per la vallata con il loro bottino.

Non è la prima volta che il Montorio è oggetto di simili razzie. Nell'aprile del 2019, infatti, una banda di malviventi si è introdotta nel locale impossessandosi di un dispositivo cambiamonete e di una slot machine. I due dispositivi elettronici, sarebbero stati caricati su un Fiat Ducato rubato e poi ritrovato più tardi in zona.