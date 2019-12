Tenta di aprire la cassaforte del supermercato e poi aggredisce un carabiniere: arrestato 24enne

Nella tarda serata della Vigilia di Natale i Carabinieri della stazione di Noventa Vicentina assieme a quelli di Campiglia dei Berici, hanno tratto in arresto Umberto Bellin, 24enne nato a Soave, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento e tentato furto.

Il ragazzo, dopo aver infranto una vetrata del supermercato Prix di Noventa Vicentina è penetrato all’interno tentando inutilmente di aprire la cassaforte per poi allontanarsi senza prendere niente. Durante la fuga ha danneggiato con l'auto il cancello di un’abitazione nelle vicinanze e, visto il pronto intervento delle pattuglie, si è nascosto sotto un furgone per non essere trovato.

Il Bedin, in evidente stato psicofisico alterato e vistosi scoperto, ha poi tentato inutilmente la fuga colpendo con calci e pugni il militare che lo aveva raggiunto. L’arrestato, al termine della visita psichiatrica presso l’ospedale di Vicenza, è stato accompagnato in carcere. Sul mezzo utilizzato dal Bedin (e intestato a un parente) sono stati trovati e posti sotto sequestro un passamontagna; un flessibile; una cinghia per sollevamento con anelli e vari utensili da scasso.