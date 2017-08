Sovizzo, blitz nel laboratorio cinese: trovato un clandestino

La polizia aveva già fatto un primo intervento il primo giugno scorso in quel capannone al civico 28 di via Primo Maggio a Sovizzo. Un laboratorio di confezioni in zona industriale a metà tra luogo di lavoro e dormitorio. Gli agenti, tornati giovedì sera per un ulteriore controllo, questa volta hanno trovato 13 persone, una delle quali clandestina. Si tratta di un cinese di 48 anni che verrà espulso dall'Italia.

Al momento del blitz la maggior parte delle persone stavano dormendo in letti sistemati nelle adiacenze del laboratorio. Nella stanza accanto, invece c'era dei tavoli, delle sedie e un frigo, una specie di cucina allestita come capita. Condizioni che sono tutt'ora al vagli dell'ispettorato del lavoro.