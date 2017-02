Sovizzo, tentato furto in una casa: denunciato 55enne

Per il tentato furto in un'abitazione di Sovizzo e il possesso di strumenti da scasso, un cittadino bosniaco K.Z. del 1962 è stato denunciato in stato di libertà.

Giovedì mattina le indagini dei carabinieri hanno portato alla sua individuazione ed identificazione: l'uomo aveva tentato di introdursi all’interno di una casa la mattina del 31 gennaio.