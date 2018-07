Ruba mobili antichi e li mette in vendita online: denunciato 40enne

I carabinieri della stazione di Longare e del nucleo operativo della compagnia di Vicenza, nel pomeriggio di martedì hanno denunciato per il reato di ricettazione L.M, 40enne, residente a Sovizzo.

L’attività investigativa è stata avviata nei giorni scorsi a seguito di un furto verificatosi in un’ abitazione nel comune di Montegalda, di proprietà del 40enne P.V, dalla quale gli autori avevano portato via mobilio di valore risalente al secolo scorso, una bicicletta da corsa, una pelliccia ed elettrodomestici.

Il monitoraggio dei siti di vendita on line ha consentito ai militari di individuare un annuncio nel quale era dettagliatamente descritta una parte della refurtiva.

Dopo aver perquisito l’abitazione dell’indagato e rinvenuto nel suo garage tutta la refurtiva asportata, il cui valore è stato quantificato in 30mila euro, i carabinieri hanno consegnato la marce al legittimo proprietario. Le indagini stanno proseguendo per individuare gli autori ed eventuali fiancheggiatori.