Sosta abusiva in zona rossa: denunciati quattro nomadi

Nelle scorse settimane la pattuglia antidegrado della polizia locale ha denunciato all'autorità giudiziaria quattro nomadi per aver violato l’ordinanza del sindaco che vieta la permanenza e lo stazionamento in alcune aree pubbliche cittadine (zona rossa).

I controlli sono stati eseguiti in strada Padana Superiore verso Padova dove, il 6 dicembre scorso sono stati sorpresi con i propri mezzi due nomadi, e al park Bassano, il 16 e il 18 dicembre scorsi. Tutti e quattro i nomadi si sono allontanati spontaneamente dall'area con i propri mezzi, senza bisogno che fosse utilizzato il carro attrezzi da parte della polizia locale.

Da inizio anno ad oggi, nell'ambito dei pattugliamenti ordinari e anche in seguito a specifiche segnalazioni giunte da cittadini, la polizia locale ha eseguito 41 controlli nell'area del park Bassano: 6 sono stati quelli eseguiti nel mese di novembre, mentre 10 a dicembre. In via Scolari ne sono stati eseguiti 32, 13 dei quali negli ultimi due mesi, mentre in Strada Padana verso Padova i controlli sono stati 34, di cui 8 negli ultimi due mesi.