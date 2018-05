I soliti siciliani ci riprovano con lo specchietto ma 70enne non ci casca

Martedì, i carabinieri della Stazione di Sossano, a conclusione delle indagini avviate a seguito della denuncia presentata la scorsa settimana, indagavano in stato di libertà A.M. 33enne e F. D.G. 31enne, entrambi residenti a Noto, in provincia di Siracusa, con precedenti.

Gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma, attraverso l’acquisizione di riscontri oggettivi, permettevano di appurare che gli indagati avevano tentato a Pojana Maggiore, la cosiddetta “truffa dello specchietto” ai danni di un’anziana 70enne residente ad Orgiano, alla quale addebitavano il danneggiamento della veicolo su cui erano a bordo proponendo di risolvere la controversia attraverso la consegna di somma di danaro da quantificare-

La sveglia vicentina, però, non ci è cascata e si è subito rivolta ai carabinieri.