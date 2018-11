L'auto si ribalta nello schianto col furgone: ferita una 29enne

Incidente rocambolesco tra una Lancia Ypsilon e un autocarro Iveco Daily, condotto da un vicentino 40enne, in via Capitello a Sossano, all'incrocio di via Colloredo, martedì mattina verso le 13. Nello schianto l'auto, con alla guida una 29ennedi Pojana, ha fatto una carambola si è ribaltata su in fianco in mezzo alla strada.

Fortunatamente la giovane non è rimasta ferita in maniera gravissima. Soccorsa dai medici del Suem, è stata portata al pronto soccorso di Vicenza in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lonigo che hanno messo in sicurezza la stradsa e la polizia locale Unione Comuni Del Basso Vicentino ha effettuato i rilievi dell'incidente.