Sossano, rapina a mano armata: banda di motociclisti assalta distributore

Hanno agito in maniera fulminea i malviventi che a mezzogiorno di mercoledì hanno assalito l'area di servizio bar "Pit Stop" - Loro carburanti in via Colloredo 81 a Sossano. L'assalto è avvenuto da parte di una banda di motociclisti che sono entrati con una pistola e parzialmente travisati all'interno dell'esercizio commerciale minacciando il personale e intimando la consegna dell'incasso.

Nell'area del distributore e all'interno del bar erano presenti anche degli avventori che hanno assistito la scena. I banditi, una volta arraffatto il bottino consegnato, ammontante a circa 2000 euro, sono saliti in sella alle moto e fuggiti a gran velocità. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi e per cercare, anche attraverso le immagini delle telecamere, di identificare i responsabili.