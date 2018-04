Sossano, rapina a mano armata: banda di motociclisti assalta benzinaio

Hanno agito in maniera fulminea i malviventi che a mezzogiorno di mercoledì hanno assalito il gestore dell'area di servizio bar "Pit Stop" - Loro carburanti in via Colloredo 81 a Sossano. La rapina lampo è avvenua da parte di una banda in sella a una moto che ha aspettato che il gestore 53enne chiudesse l'esercizio per poi farsi dare l'incasso della giornata: 2mila euro.

Il fatto è accaduto attorno alle 12:30 Il benzinaio stava andando a depositare in banca l'incasso della giornata di 2000 euro quando la sua auto è stata affiancata dai malviventi a bordo della moto. Uno di loro ha estratto la pistola e ha intimato la vittima di consegnarli soldi, cellulare (che hanno buttato a terra rompendolo) e le chiavi della vettura, una Audi.

I due centauri avevano il volto coperto dal casco e, secondo le testimonianze della vittima, parlavano con accento veneto. Dopo il colpo si sono dileguati a gran velocità. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Sossano per i rilievi.