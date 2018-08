Sossano, lascia la casa ma distrutta e senza mobili

Ha comprato una casa all'asta ma, quando vi ha messo piede, l'ha trovata priva di mobili e semidistrutta.

Brutta sorpresa per una vicentina, che non ha potuto far altro che chiamare i carabinieri per i rilievi del caso. Dalle indagini è emerso che il responsabile sarebbe stato il precedente inquilino, M.F., marocchino di 43 anni: l'uomo è stato così denunciato per appropriazione indebita e danneggiamento.