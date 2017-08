Sossano, deve essere espulso: accoglie i carabinieri aggredendoli

Nel pomeriggio di mercoledì i carabinieri di Sossano hanno arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale due fratelli marocchini: M.F. di 44 anni, residente in paese, e A.F. di 40 anni, quest'ultimo con precedenti.

I militari dell'Arma hanno bussato alla porta dei due per far eseguire l'ordine di espulsione del più giovane dei fratelli. L'accoglienza non è stata delle più cordiali: i due stranieri infatti si scono scagliati contro i carabinieri per tentare la fuga.

Tentativo non riuscito: gli uomini in uniforme sono riusciti a bloccare i due fratelli e, dopo averli arrestati, li hanno messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio con rito direttissimo.