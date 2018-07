Truffa delle consulenze: denunciato falso avvocato

I carabinieri della stazione di Sossano nella mattinata di venerdì hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il tribunale di Vicenza P.S 45enne residente a Legnago in provincia di Verona, per esercizio abusivo di una professione.

Le indagini dei militari dell’Arma sono state avviate a seguito della denuncia – querela formalizzata da un imprenditore di Orgiano, il quale riferiva che nelle settimane precedenti è stato contattato dall’indagato qualificatosi come avvocato per offrigli delle consulenze nel settore tributarista e finanziario.

Gli accertamenti permette hanno permesso appurare che P.S non aveva mai richiesto l’iscrizione all’albo professionale di categoria. Le indagini proseguono per verificare se l'uomo ha mantenuto la stessa condotta in altre località del Veneto.