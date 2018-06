Sorpreso a rubare all'ecocentro ferisce un carabiniere: arrestato 49enne

Tentato furto aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Con queste accuse il cittadino marocchino Mohamed Idougarram, 49enne, residente a Casale di Scodosia, in provincia di Padova, con precedenti di polizia, è stato arrestato nella notte tra lunedì e martedì dai carabinieri della Stazione di Sossano.

Verso le 2 di notte una pattuglia dei militari ha notato nei pressi dell’ecocentro comunale di Sossano la presenza di un’ autovettura ritenuta sospetta e, una volta entrati, hanno sorpreso il marocchino all’interno della struttura intento a sottrarre del materiale ferroso. Il 49enne, nel tentativo di darsi alla fuga, ha colpito uno dei militari procurandogli delle lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

La successiva perquisizione sull’autovettura ha permesso ai carabinieri di recuperare vari arnesi da scasso.L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo. Le indagini proseguono per appurare se l’uomo sia il responsabile di ulteriori furti verificatisi, nei giorni precedenti, in altri ecocentri della zona.