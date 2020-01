Ex militare americano non paga l'albergo, la polizia scopre che è un ricercato

Una tentata rapina e una rapina più la diserzione dall'esercito americano. Tutto nel curriculum di William Okai, 29enne americano di origini ghanesi, ex soldato statunitense. L'uomo è stato arrestato dalla polizia nella giornata di lunedì. Dopo dei controlli su di lui per la segnalazione di un albergatore che ha denunciato in questura il fatto che il pernottamento di tre giorni non era stato pagato, gli agenti hanno scoperto che Okai era ricercato perché deve scontare ancora 1 anno e otto mesi di carcere per gli assalti con il coltello a un negozio di frutta e verdura di Nanto.

La questura è stata avvisata dal propietario di un albergo di Corso Palladio che ha riferito che l'americano aveva prenotato una stanza per sei giorni sparendo dopo tre senza lasciare traccia, a parte il conto da pagare. Attraverso un sistema di controllo delle presenze nelle strutture ricettive vicentine, gli agenti hanno scoperto che l'uomo si era trasferito nella camera di un hotel in zona stadio. È lì che l'hanno trovato e sono scattate le manette.

Okai aveva già fatto sei mesi ai domiciliari, poi è stato condannato in via definitiva a quasi due anni da scontare in carcere ed è diventato un ricercato. Nel 2014 aveva cercato di rapinare prima un panificio (da dove è scappato senza un soldo grazie alla reazione di una cittadina) e poi la frutteria “Orto del sole”, in Piazza del Mercato, a Nanto dove aveva minacciato i dipendenti con il coltello, rubando 270 euro.