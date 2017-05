Solagna, serramenti a fuoco in una stalla: intervengono i vigili del fuoco

Il sospetto dei vigili del fuoco di Bassano è che qualcuno abbia fatto la bravata buttando qualcosa all'interno dei locali per appiccare un fuoco. Difficile altrimenti spiegare l'incendio che avrebbe potuto devastare una stalla in disuso di Solagna, in via Zarpellon, utilizzata come deposito di serramenti finestre e vecchie porte da un altro abitante del comune bassanese.

Su segnalazione di un passante, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto alle 16.20 e hanno impedito che le fiamme arrivassero al piano superiore, un fienile contenente legna. Lintervento si è protratto fino alle 19.