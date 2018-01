Solagna, scomparso da mercoledì: ancora nessuna traccia

Hanno dato esito negativo anche oggi le ricerche di Stephane Lunardi, il cinquanunenne di Solagna, scomparso da mercoledì scorso.

Le forze in campo

Per quanto di competenza, il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, impegnato (dopo aver ultimato l'intervento di questa mattina sotto Cima Grappa) dalle 13 alle 17 circa - ha percorso il sentiero alpinistico che fiancheggia la Valle di San Giorgio, un itinerario impegnativo che i soccorritori hanno in ogni caso controllato per non lasciare margini di dubbio su eventuali zone d'ombra. Oltre al Soccorso alpino hanno preso parte ai sopralluoghi odierni i Vigili del fuoco, l'Associazione nazionale dei carabinieri con le proprie unità cinofile, associazioni di Protezione civile.

Stephane - che è alto un metro e 75, di corporatura robusta e ha i capelli bianchi - al momento della scomparsa indossava un paio di jeans, camicia marrone con giubbetto blu senza maniche, scarpe antinfortunistica e portava un berretto scuro. Chiunque abbia sue informazioni è pregato di contattare i carabinieri.