Solagna, sub trentenne muore durante immersione

Niente da fare per uno speleosub tedesco trentenne che non ha dato più notizie di se dopo un immersione nella grotta dei Fontanazzi a Solagna, famoso centro immersioni. L'allarme è stato dato verso le 15:30 di martedì e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la squadra sommozzatori per il recupero del corpo.

Il giovane era arrivato con un gruppo di amici, suoi connazionali, nella mattina di martedì. La tragedia è avvenuta a circa 120 metri di profondità ed è ancora sconosciuta la causa che ha impedito la risalita del giovane sub.