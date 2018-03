Soave, incidente sul lavoro: schiacciato da un pannello, gravissimo 41enne

Nella mattinata odierna presso la cantina sociale a Soave si è verificato un grave infortunio del lavoro.

Un artigiano, B.F. 41 anni, residente a Tezze sul Brenta, mentre era su una piattaforma aerea azionava un congegno per l’innalzamento a cui rimaneva agganciato tramite l’imbragatura che indossava rimanendo schiacciato tra la piattaforma stessa ed un pannello in ferro che stava posizionando. È in prognosi riservata.

La piattaforma sequestrata è stata sequestrata. Oltre al Suem 118 ed allo Spisal, sul posto anche i carabinieri di San Bonifacio.