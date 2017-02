Smog, settimana oltre i limiti e aria in peggioramento

Non ci sono buone notizie sul fronte dell'inquinamento. Correnti nord occidentali scorrono in quota senza generare precipitazioni o influenzare la ventilazione del bacino padano. La qualità dell'aria nel fine settimana è leggermente migliorata grazie ad un buon rimescolamento termico diurno, ma le concentrazioni di polveri sottili sono rimaste oltre il limite di legge in molte centraline della rete.



Nei prossimi giorni, la situazione meteorologica resterà stazionaria con inversioni termiche nelle ore notturne, che determineranno l'accumulo delle polveri. La qualità dell'aria sarà complessivamente in lento e progressivo peggioramento e resterà oltre i limiti di legge su gran parte della regione.



Dalla scorsa settimana, a causa delle condizioni meteorologiche poco favorevoli alla dispersione degli inquinanti, si sono avuti diffusi superamenti del valore limite giornaliero dei PM10: nel Padovano e nel Vicentino, domenica è stato l'ottavo giorno consecutivo.