Smog, cessato l'allarme. Arpav: "Grazie alle piogge"

In Veneto, a causa della somma degli effetti generati dalle diverse sorgenti di emissione in atmosfera e dalle condizioni atmosferiche di elevata stabilità e scarsa circolazione dei venti, si rilevano situazioni di superamenti ripetuti del valore limite giornaliero per il PM10, soprattutto nel periodo invernale. Per ora, però, l'allarme smog è cessato.