Tragedia in A13: slittano i funerali della famiglia Minati, manca il nulla osta

Non si celebreranno stamane, venerdì 8 novembre, i funerali di Anna Pieropan, Daniele Minati della piccola Diletta, la giovane famiglia morta nel tragico incidente avvenuto la scorsa settmana sull'autostrada A13, come era stato comunicato in un primo momento. Manca ancora il nulla osta dalla procura di Bologna.

Al momento dunque non c'è una comunicazione ufficiale sulla data delle esequie ma rimane confermata la location ovvero il palazzetto dello sport di Schio, luogo scelto dai famigliari delle vittime dato l'alto numero di persone previste al funerale. Sarà una cerimonia funebre molto partecipata e sentita perchè la giovane famiglia era molto conosciuta non solo nei paesi d'origine, Sovizzo (Daniele) e Schio (Anna), ma anche nella frazione di Torreselle di Isola Vicentina dove la famiglia viveva. Paesi nei quali, come annunciato dai loro amministratori, sarà proclamato il lutto cittadino.

Nel frattempo parenti ed amici si sono stretti nel dolore. Tanti i messaggi in ricordo della famiglia Minati, dalla consigliera regionale Cristina Guarda al coro Mendicati di sogni, dove Anna cantava, e che nei giorni scorsi ha lasciato un lungo post nella propria pagina Facebook: