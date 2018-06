Skylakes, due atleti infortunati sul Monte Maggio

Attorno a mezzogiorno il Soccorso alpino di Arsiero, che stava facendo assistenza lungo il tracciato della Skylakes, gara di corsa in montagna, è stato attivato per due atleti infortunatisi all'altezza di Monte Maggio.

Nel primo caso una ragazza, G.C., 32 anni, di Gemona, Udine, era caduta durante la discesa. Raggiunta da una squadra assieme all'infermiere della Stazione, è stata medicata per un possibile trauma alla caviglia, caricata in barella e trasportata per un tratto a una radura, dove è stata imbarcata sull'elicottero di Verona emergenza in hovering e trasportata all'ospedale di Santorso.

Nel secondo caso, un ragazzo, C.B., 24 anni, di Chioggia , Venezia, si era procurato la sospetta lussazione di un ginocchio. Arrivati da lui, soccorritori e infermiere lo hanno imbarellato e portato fino al fondovalle, scendendo per 700 metri circa di dislivello. Il giovane atleta si è poi allontanato autonomamente.